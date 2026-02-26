Первые междугородние рейсы, курортные города и 45 автобусов в первом трейлер Bus Simulator 27

Ранее разработчики из студии Astragon Entertainment уже интриговали фанатов коротким тизером своей будущей игры, но деталей тогда почти не раскрыли. Теперь же, в рамках мероприятия IGN Fan Fest 2026, состоялся полноценный показ проекта, который пролил свет на масштаб нововведений в симуляторе пассажирских перевозок.

Авторы нескромно называют Bus Simulator 27 самой амбициозной и богатой на контент частью в истории франшизы. Игроков ожидает рекордный автопарк, включающий более 45 официально лицензированных моделей от 13 всемирно известных производителей. В их число вошли такие гиганты, как Mercedes-Benz, MAN, IVECO, Scania и Volvo.

Линейка доступного транспорта включает как стандартные городские и сочлененные модели, так и даблдекеры с электробусами. Однако главной геймплейной инновацией станет долгожданное появление туристических автобусов. Впервые в серии водители смогут выйти за тесные пределы одного города и выполнять продолжительные рейсы на дальние дистанции.

Действие игры развернется в живописном заливе Фелиция — вымышленном курортном регионе, архитектура и природа которого были вдохновлены залитыми солнцем улицами Иберийского полуострова, что рядом возле Испании и Португалии.

На выбор предоставлено сразу несколько режимов игры. Помимо стандартной песочницы и прохождения профессиональных испытаний, заявлена полноценная сюжетная кампания, в которой предстоит построить собственную транспортную империю. Помогать в развитии бизнеса или стоять в виртуальных пробках можно будет не в одиночку, поскольку проект поддерживает кооперативное прохождение для четырех игроков.

Официальный релиз Bus Simulator 27 запланирован на вторую половину 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.