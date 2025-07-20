Представлен первый тизер кооперативного симулятора автобусов - Bus Simulator 27

Студия Simteract представила захватывающий тизер-трейлер Bus Simulator 27, обещая революцию в жанре симуляторов автобусов.

Эта новая часть франшизы переносит игроков в масштабный и детализированный открытый мир, вдохновленный живописными пейзажами Иберийского полуострова. Забудьте о прежних симуляторах – Bus Simulator 27 устанавливает новый стандарт реализма и глубины игрового процесса.

Игроки получат возможность создать и управлять собственной процветающей автобусной компанией. В их распоряжении окажется самый обширный и разнообразный парк автобусов в истории серии, включающий в себя как новейшие модели от официально лицензированных производителей, так и любимые многими классические автобусы из прошлых игр.

Разработанный на мощном движке Unreal Engine 5, Bus Simulator 27 поразит игроков невероятной графикой и реалистичной физикой. Инновационная система искусственного интеллекта (Traffic AI) и технология City Generator создают динамичный и достоверный городской пейзаж с плотным и разнообразным трафиком. Игроки смогут не только управлять автобусами, но и свободно исследовать город пешком или даже в качестве пассажира, погружаясь в атмосферу виртуального мира.

Bus Simulator 27 предлагает увлекательный одиночный режим, а также захватывающий кооперативный мультиплеер для компаний до четырех игроков. Объединившись с друзьями, вы сможете совместно строить маршруты, развивать свой бизнес и обслуживать различные районы живописного города Фелисия Бэй, покоряя вершины транспортного менеджмента. Готовьтесь к беспрецедентному уровню реализма и увлекательности в новом Bus Simulator 27.

«Путешествуйте по городу за рулем автобуса, прогуливаясь на своих двоих или даже сидя на пассажирском сиденье. Планируйте собственные маршруты и управляйте растущим предприятием. Играйте в одиночку или с друзьями в совместном режиме на четверых игроков».

Системные требования:

Минимальные:

Windows 10 (64-бит)

Процессор: Ryzen 5 3600 или Core i5-10400F

8 ГБ оперативной памяти

Видеокарта: GTX 1060 6GB или RX 580 8 ГБ

DirectX 12

40 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Windows 10 (64-бит)

Процессор: Ryzen 7 3700X или Core i7 10700К

16 ГБ оперативной памяти

Видеокарта: RTX 3060(Ti) или RX 6600 (XT)

DirectX 12

40 ГБ свободного места

Когда состоится релиз Bus Simulator 27 — пока не сообщается, но страница игры уже появилась в Steam. Также игра игра выйдет на PS5 и Xbox Series.