Следующая остановка - торренты: Bus Simulator 27 слили в сеть за пять дней до официального релиза

Разработчики Bus Simulator 27 открыли ранний доступ к игре для владельцев Year 1 Edition. Они могут начать прохождение уже сегодня, 3 сентября — за пять дней до официального релиза.

Благодаря старту раннего доступа полноценная версия игры уже оказалась в сети — Bus Simulator 27 появилась на торрент-трекерах за пять дней до официального релиза.

Bus Simulator 27 предлагает игрокам построить собственную автобусную компанию и развивать её в открытом мире. Пользователям предстоит самостоятельно управлять автобусами, прокладывать маршруты, составлять расписание и постепенно расширять свой транспортный бизнес.

В игре представлены лицензированные автобусы реальных производителей, а игровой мир можно исследовать как за рулём общественного транспорта, так и пешком. Проект также поддерживает совместную многопользовательскую игру.

Полноценный релиз Bus Simulator 27 состоится 8 сентября 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.