Состоялся релиз Bus Simulator 27 на ПК и консолях: игроки раскритиковали проект за баги и отсутствие русской локализации

Издательство astragon Entertainment и студия Simteract выпустили симулятор Bus Simulator 27 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новая часть серии переносит игроков в вымышленный южноевропейский регион Felicia Bay с 2 городами, 20 районами и динамической сменой погоды на базе движка Unreal Engine 5. В магазине Steam стандартное издание оценили в 1300 рублей, а версия с годовым сезонным пропуском обойдется в 1950 рублей.

Разработчики представили самый большой гараж в истории франшизы, насчитывающий свыше 45 лицензированных моделей от 13 мировых брендов. В игре впервые появилась польская марка Solaris, а также вернулась техника от Mercedes-Benz, MAN, Scania и Volvo. Ключевой геймплейной новинкой стали туристические лайнеры дальнего следования для междугородних перевозок. Пользователям доступны 3 режима на выбор, включая сюжетную кампанию, карьеру и песочницу, а управлять компанией можно в одиночку или в кооперативе на 4 человек с поддержкой межплатформенного кроссплея.

Несмотря на громкие обещания, релиз проекта обернулся волной негатива: пользовательский рейтинг в Steam быстро упал до смешанных отзывов и зафиксировался на отметке 55% одобрения. Русскоязычную аудиторию возмутило полное отсутствие русского языка, ведь разработчики не добавили даже перевод интерфейса и субтитров, вопреки традиции прошлых частей серии. Кроме того, многие покупатели пожаловались на общее техническое состояние, назвав релизную версию игры платным бета-тестом за полную стоимость.

Основной шквал критики вызвал искусственный интеллект трафика, страдающий теми же проблемами, что и прошлый проект студии под названием Taxi Life. Городские автомобили и автобусы застывают на пустых перекрестках, провоцируют глухие заторы, таранят стоящий на остановках транспорт игрока или исчезают прямо перед глазами. Масла в огонь подливает несправедливая система штрафов: симулятор наказывает водителя списанием средств за чужие аварии, штрафует за выключенный поворотник из-за его слишком резкого автоматического сброса и начисляет огромные санкции за наезд на фантомных пешеходов.

Немало вопросов возникло к физике и общему уровню полировки. В отзывах активно описывают взлетающие от наезда на бордюры автобусы, зависающих в воздухе пассажиров, отсутствие чувства массы тяжелого транспорта и некачественные эффекты капель дождя на лобовом стекле. Владельцы рулей от Moza и Logitech сетуют на слабую или вовсе сломанную силовую обратную связь, а также сбои при определении педалей. Команда разработчиков попыталась спешно выпустить несколько хотфиксов, в которых в качестве временной меры просто предложила игрокам отключить в меню штрафы за бордюры и поворотники.

Экономический менеджмент также не оправдал ожиданий хардкорных фанатов жанра. Прокладывание маршрутов и управление наемными водителями оказались поверхностными, а заработок сотен тысяч виртуальной валюты происходит за считанные часы без каких-либо рисков банкротства. На фоне конкурентов в лице The Bus или Bus Bound новинку упрекают в нехватке аутентичной транспортной атмосферы и излишнем крене в сторону аркады.

Системные требования проекта оказались довольно высокими: для базовой работы требуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GTX 1060, тогда как в рекомендованных параметрах указаны 32 ГБ ОЗУ вместе с Nvidia GTX 2080Ti или AMD Radeon RX 7800 XT. Для повышения кадровой частоты авторы внедрили поддержку технологий масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR, а сама студия пообещала продолжить выпуск срочных патчей для устранения оставшихся вылетов и сбоев сохранений.