Разработчики Bus Simulator 27 представили тизер-трейлер нового дополнения Karsan Bus Pack, которое расширит автопарк симулятора общественного транспорта. Главной особенностью DLC станет появление автобусов турецкого производителя Karsan, специализирующегося в том числе на электрическом городском транспорте.

Дополнение позволит игрокам пополнить свой автопарк новыми электробусами и использовать их для обслуживания городских маршрутов. Представленный тизер предлагает первый взгляд на предстоящий контент, однако полный список новых моделей разработчики пока не раскрыли.

Karsan Bus Pack станет частью первого сезонного абонемента (Season Pass 1) для Bus Simulator 27, в рамках которого игра будет получать дополнительный контент.