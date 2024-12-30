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The Bustling World 2026 г.
Ролевая, Другой симулятор, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
6.3 15 оценок

Мирная жизнь и сражения на смерть в трейлере изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling World

butcher69
Новости

Thermite Games и FireWo Games представили новый трейлер китайской RPG The Bustling World, раскрывающий особенности этой амбициозной игры с открытым миром.

В The Bustling World игрокам предстоит окунуться в атмосферу древнего Китая. Здесь вы вольны выбирать свою судьбу: заниматься сельским хозяйством, управлять магазином, исследовать природу, охотиться на повстанцев или даже стать правителем города. Вариантов масса: строить таверны, разводить редких животных, издавать указы, командовать армиями или наслаждаться свободой исследования мира. Хотите стать мастером боевых искусств, помогая людям, или вести жизнь предпринимателя? Решение за вами.

Мир игры включает уникальные регионы — от северных городов до южных водных поселений и крепостей. Каждый город наполнен деревнями, полями, магазинами и тавернами, готовыми к изучению. Сюжетная линия сочетает анимацию с захватом движения, реалистичную озвучку и ручную графику, создавая погружение, недоступное другим играм.

Игра обещает стать уникальной смесью исторического погружения и безграничных возможностей. The Bustling World выйдет на ПК через Steam, дата релиза пока не объявлена. Создайте своё приключение!

16
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
samosan

Кто вообще мог подумать 10 лет назад,что большинство крутых игр будет из Китая,а от евросоюза с США почти по нулям.

9
Темный-Властелин

почему по нулям, там теперь лсбофемки и слабые нытики мужики любящие под хвост)

3
Alex40001

10 лет назад из Китая игры выходили.

2
nemsis94

Что то звучит ну прям очень хорошо. Посмотрим, что будет на реализаций

2
Темный-Властелин

интересно, сменили издателя, теперь разраб сам издатель, наверное чтоб не ассоциировали с игрой nobody от прежних издателей, не забросили тему нободи, радует

0
BashfulUgochi

Задумка хороша, да и реализация норм... жаль только сетинг абсолютно не интересен.

0
Rolento

Хотелось бы в более привычном антураже что нибудь, ну посмотрим

-1