Мирная жизнь и сражения на смерть в трейлере изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling World

Thermite Games и FireWo Games представили новый трейлер китайской RPG The Bustling World, раскрывающий особенности этой амбициозной игры с открытым миром.

В The Bustling World игрокам предстоит окунуться в атмосферу древнего Китая. Здесь вы вольны выбирать свою судьбу: заниматься сельским хозяйством, управлять магазином, исследовать природу, охотиться на повстанцев или даже стать правителем города. Вариантов масса: строить таверны, разводить редких животных, издавать указы, командовать армиями или наслаждаться свободой исследования мира. Хотите стать мастером боевых искусств, помогая людям, или вести жизнь предпринимателя? Решение за вами.

Мир игры включает уникальные регионы — от северных городов до южных водных поселений и крепостей. Каждый город наполнен деревнями, полями, магазинами и тавернами, готовыми к изучению. Сюжетная линия сочетает анимацию с захватом движения, реалистичную озвучку и ручную графику, создавая погружение, недоступное другим играм.

Игра обещает стать уникальной смесью исторического погружения и безграничных возможностей. The Bustling World выйдет на ПК через Steam, дата релиза пока не объявлена. Создайте своё приключение!