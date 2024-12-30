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The Bustling World 2026 г.
Ролевая, Другой симулятор, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
7.3 25 оценок

Мирная жизнь и сражения насмерть в трейлере изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling World

butcher69
Новости

Thermite Games и FireWo Games представили новый трейлер китайской RPG The Bustling World, раскрывающий особенности этой амбициозной игры с открытым миром.

В The Bustling World игрокам предстоит окунуться в атмосферу древнего Китая. Здесь вы вольны выбирать свою судьбу: заниматься сельским хозяйством, управлять магазином, исследовать природу, охотиться на повстанцев или даже стать правителем города. Вариантов масса: строить таверны, разводить редких животных, издавать указы, командовать армиями или наслаждаться свободой исследования мира. Хотите стать мастером боевых искусств, помогая людям, или вести жизнь предпринимателя? Решение за вами.

Мир игры включает уникальные регионы — от северных городов до южных водных поселений и крепостей. Каждый город наполнен деревнями, полями, магазинами и тавернами, готовыми к изучению. Сюжетная линия сочетает анимацию с захватом движения, реалистичную озвучку и ручную графику, создавая погружение, недоступное другим играм.

Игра обещает стать уникальной смесью исторического погружения и безграничных возможностей. The Bustling World выйдет на ПК через Steam, дата релиза пока не объявлена. Создайте своё приключение!

63
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
samosan

Кто вообще мог подумать 10 лет назад,что большинство крутых игр будет из Китая,а от евросоюза с США почти по нулям.

21
Темный-Властелин

почему по нулям, там теперь лсбофемки и слабые нытики мужики любящие под хвост)

0
Alex40001

10 лет назад из Китая игры выходили.

3
BewitchingBaron

По описанию чем-то на Кенши похожа :) Там тоже куча вариаций досуга

7
Темный-Властелин

а на деле это расширенный nobody turnaround

0
nemsis94

Что то звучит ну прям очень хорошо. Посмотрим, что будет на релизе

3
zealman

Блиин, как же она стилёво выглядит! Рисовка прям приятная. Буду ждать!

3
BashfulUgochi

Задумка хороша, да и реализация норм... жаль только сеттинг абсолютно не интересен.

2
Rolento

Хотелось бы в более привычном антураже что нибудь, ну посмотрим

2
Iktar

Не фанат китайского сеттинга, но трейлер выглядит действительно занимательно. Жаль только, что при таком количестве механик, как это обычно бывает до ума ни одной не доведут и получится сомнительный франкенштейн

2
Саня Цукино Усаги
2
Темный-Властелин

интересно, сменили издателя, теперь разраб сам издатель, наверное чтоб не ассоциировали с игрой nobody от прежних издателей, не забросили тему нободи, радует

0
WerGC

выглядит отлично

0
Silver Arrow

Стилистика очень приятная

0
gildemar

Выглядит здорово, но как-то слишком уж много неписей на один квадратный метр площади...

0
Emperor77

Давно слежу за этой игрой. Что-то годное выйдет

0
Arthur Morgan RD2

Чё та ролик не очень. Ждать выхода надо и там глядеть чё и как

0
Патриарх МакОзборн

Выглядит интересно. Жаль, русского не заявлено.

-1
Omgurielnoob

Завезут скорее всего, игра-то явно будет пользоваться спросом среди русских тоже. Как минимум потому что китайская. Это по-сути сюжетка с элементами песочницы.

0
OriginalAddie Omgurielnoob

Про Wuthering Waves также говорили "завезут". Но спустя полтора года так никто ничего и не завёз. И на горизонте не видно. Хотя есть мощное русское комьюнити которое постоянно долбится в лички китайским разработчикам и на всех форумах "переведите". Есть кривоватый самодельный перевод, и через облако скажем с ним уже не погамать. Завозят - исходя из общей платежеспособности комьюнити, а также из за лёгкости транзационных денежных переводов для разработчика. Интересен ли ему рынок или нет, и можно ли с него свободно получать деньги.

0
Патриарх МакОзборн Omgurielnoob

Вот фиг знает, Amazing Cultivation Simulator официально не перевели (вроде есть машинный перевод, но тоже не весь).

0