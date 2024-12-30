Мирная жизнь и сражения насмерть в трейлере изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling World

Thermite Games и FireWo Games представили новый трейлер китайской RPG The Bustling World, раскрывающий особенности этой амбициозной игры с открытым миром.
В The Bustling World игрокам предстоит окунуться в атмосферу древнего Китая. Здесь вы вольны выбирать свою судьбу: заниматься сельским хозяйством, управлять магазином, исследовать природу, охотиться на повстанцев или даже стать правителем города. Вариантов масса: строить таверны, разводить редких животных, издавать указы, командовать армиями или наслаждаться свободой исследования мира. Хотите стать мастером боевых искусств, помогая людям, или вести жизнь предпринимателя? Решение за вами.
Мир игры включает уникальные регионы — от северных городов до южных водных поселений и крепостей. Каждый город наполнен деревнями, полями, магазинами и тавернами, готовыми к изучению. Сюжетная линия сочетает анимацию с захватом движения, реалистичную озвучку и ручную графику, создавая погружение, недоступное другим играм.
Игра обещает стать уникальной смесью исторического погружения и безграничных возможностей. The Bustling World выйдет на ПК через Steam, дата релиза пока не объявлена. Создайте своё приключение!
Кто вообще мог подумать 10 лет назад,что большинство крутых игр будет из Китая,а от евросоюза с США почти по нулям.
почему по нулям, там теперь лсбофемки и слабые нытики мужики любящие под хвост)
10 лет назад из Китая игры выходили.
По описанию чем-то на Кенши похожа :) Там тоже куча вариаций досуга
а на деле это расширенный nobody turnaround
Что то звучит ну прям очень хорошо. Посмотрим, что будет на релизе
Блиин, как же она стилёво выглядит! Рисовка прям приятная. Буду ждать!
Задумка хороша, да и реализация норм... жаль только сеттинг абсолютно не интересен.
Хотелось бы в более привычном антураже что нибудь, ну посмотрим
Не фанат китайского сеттинга, но трейлер выглядит действительно занимательно. Жаль только, что при таком количестве механик, как это обычно бывает до ума ни одной не доведут и получится сомнительный франкенштейн
интересно, сменили издателя, теперь разраб сам издатель, наверное чтоб не ассоциировали с игрой nobody от прежних издателей, не забросили тему нободи, радует
выглядит отлично
Стилистика очень приятная
Выглядит здорово, но как-то слишком уж много неписей на один квадратный метр площади...
Давно слежу за этой игрой. Что-то годное выйдет
Чё та ролик не очень. Ждать выхода надо и там глядеть чё и как
Выглядит интересно. Жаль, русского не заявлено.
Завезут скорее всего, игра-то явно будет пользоваться спросом среди русских тоже. Как минимум потому что китайская. Это по-сути сюжетка с элементами песочницы.
Про Wuthering Waves также говорили "завезут". Но спустя полтора года так никто ничего и не завёз. И на горизонте не видно. Хотя есть мощное русское комьюнити которое постоянно долбится в лички китайским разработчикам и на всех форумах "переведите". Есть кривоватый самодельный перевод, и через облако скажем с ним уже не погамать. Завозят - исходя из общей платежеспособности комьюнити, а также из за лёгкости транзационных денежных переводов для разработчика. Интересен ли ему рынок или нет, и можно ли с него свободно получать деньги.
Вот фиг знает, Amazing Cultivation Simulator официально не перевели (вроде есть машинный перевод, но тоже не весь).