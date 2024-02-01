Первый трейлер масштабной изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling World

Разработчик FireWo Games и издатель Thermite Games объявили о своем сотрудничестве для запуска "массивной ролевой игры в жанре симулятора жизни с открытым миром" The Bustling World.

Игра была анонсирована в конце декабря и даже провела кампанию на Kickstarter, которая была отменена после сбора более 10 000 долларов, когда разработчик решил сменить направление. С сегодняшним анонсом FireWo Games может рассчитывать на поддержку издателя.

С момента анонса The Bustling World также попала в 150 000 списков желаний в Steam, что, безусловно, впечатляет.

Действие игры разворачивается в Древнем Китае и включает в себя как элементы ролевой игры, так и симулятора жизни, позволяя вам стать как маленьким, так и большим человеком, от возделывания собственной фермы до создания королевства, которым вы будете править.

Вы можете вести войны, строить города и заниматься дипломатией. The Bstling World сочетает в себе элементы многих жанров, включая выживание, фермерство, управление, ремесло, строительство и головоломки.

Интересно, что более 60 % списков желаний поступает из-за пределов Китая, поэтому Thermite Games планирует добавить в игру полную мультиязычную поддержку - например, игра получит перевод на русский язык. Кроме того, они предоставят разработчику ресурсы, необходимые для "радикального" расширения команды, работающей над The Bustling World.

На данный момент о сроках выхода игры не сообщается.