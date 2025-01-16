Автор DUSK и Iron Lung выпустит хоррор Butcher's Creek 23 января

Дэвид Шимански, известный такими безумными хитами в стиле ретро, ​​как DUSK и Iron Lung, раскрыл дату выхода своего предстоящего проекта. Butcher’s Creek — это хак-н-слэшер от первого лица, где почти все является оружием. Butcher’s Creek выходит на следующей неделе, 23 января. По такому случаю автор представил новый геймплейный трейлер.

Озадаченный одиночка, жаждущий кинематографической крови, оказывается по ту сторону камеры, когда слухи о подлинных видеокассетах со снаффом приводят его в заброшенную хижину недалеко от Butcher's Creek, штат Пенсильвания. То, что начинается как незаконное исследование города, превращается в борьбу за выживание, когда его захватывает банда убийц-сайдистов. Теперь его единственный выбор — взять канцелярский нож, молоток, кирку или что-то еще и устроить немного собственного видеонасилия.

Чтобы восстановить здоровье, вы будете фотографировать тела, оставленные вашим убийственным буйством.