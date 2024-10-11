Стала доступна демоверсия хоррора Butcher's Creek вдохновлённого Manhunt и Condemned

Давид Шимански, создатель бумер-шутера DUSK, сообщил о выходе демоверсии своего нового проекта Butcher's Creek, вдохновлённого хоррор-играми Manhunt и Condemned
Эта демоверсия познакомит вас с миром, атмосферой и боями Butcher's Creek, с примерно 30 минутами игрового процесса от введения полной игры и первого уровня.
- Используйте молотки, топоры, трубы, 2x4, канцелярские ножи и многое другое, чтобы уничтожить все, что стоит между вами и свободой
- Когда все остальное терпит неудачу, сам уровень может стать оружием. Бросайте реквизит во врагов или врагов в опасности окружающей среды.
- Фотографируйте ужасные сцены убийств, чтобы исполнить свои темные желания и восстановить утраченное здоровье
- Испытайте уникальную эстетику, сочетающую суровый вид снятых на видео найденных кадров с визуальным стилем игр на движке Source Engine
Недавно прошёл Condemed 2 на эмуляторе xbox 360. Пойду перепройду еще раз, а не этот высер.
Щас бы игры Шимански высерами называть
чо кто играл отпишите что за шедевр)
Накуя напрягаться над графикой детализацией ,буду делать ретро))))
О. Такое надо поддерживать.
вдохновлялись вдохновлялись и релизнули кал треша 🤌