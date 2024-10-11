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Butcher's Creek 2024 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица, Ретро
6.8 8 оценок

Стала доступна демоверсия хоррора Butcher's Creek вдохновлённого Manhunt и Condemned

monk70
Новости

Давид Шимански, создатель бумер-шутера DUSK, сообщил о выходе демоверсии своего нового проекта Butcher's Creek, вдохновлённого хоррор-играми Manhunt и Condemned

Эта демоверсия познакомит вас с миром, атмосферой и боями Butcher's Creek, с примерно 30 минутами игрового процесса от введения полной игры и первого уровня.

  • Используйте молотки, топоры, трубы, 2x4, канцелярские ножи и многое другое, чтобы уничтожить все, что стоит между вами и свободой
  • Когда все остальное терпит неудачу, сам уровень может стать оружием. Бросайте реквизит во врагов или врагов в опасности окружающей среды.
  • Фотографируйте ужасные сцены убийств, чтобы исполнить свои темные желания и восстановить утраченное здоровье
  • Испытайте уникальную эстетику, сочетающую суровый вид снятых на видео найденных кадров с визуальным стилем игр на движке Source Engine
9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ugf16349

Недавно прошёл Condemed 2 на эмуляторе xbox 360. Пойду перепройду еще раз, а не этот высер.

4
Night Driving Avenger

Щас бы игры Шимански высерами называть

0
ze1n_82

чо кто играл отпишите что за шедевр)

0
Денис Сидоров 5

Накуя напрягаться над графикой детализацией ,буду делать ретро))))

0
Sider999

О. Такое надо поддерживать.

-1
Wolfenstein

вдохновлялись вдохновлялись и релизнули кал треша 🤌

-2