Стала доступна демоверсия хоррора Butcher's Creek вдохновлённого Manhunt и Condemned

Давид Шимански, создатель бумер-шутера DUSK, сообщил о выходе демоверсии своего нового проекта Butcher's Creek, вдохновлённого хоррор-играми Manhunt и Condemned

Эта демоверсия познакомит вас с миром, атмосферой и боями Butcher's Creek, с примерно 30 минутами игрового процесса от введения полной игры и первого уровня.