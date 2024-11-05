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об игре
ButtKnight 2025 г.
Экшен, Инди, Для взрослых 18+, Вид сверху
1.3 3 оценки

В Steam выйдет ретро shoot 'em up для взрослых - ButtKnight с рыцарями, демонами и женскими попами

Gutsz
Новости

Цифровой магазин Steam продолжает радовать необычными новинками, которые могут заинтересовать даже самого искушённого геймера. На этот раз его обширная библиотека пополнится примечательной игрой категории «18+», которая не только изобилует контентом для взрослых, но и является данью уважения культовым проектам в жанре shoot 'em up. Речь идёт об игре под названием ButtKnight, где игрокам предстоит сражаться с демонами и очаровывать прекрасных девушек королевства.

Проект создается инди-студией Critical Bliss, известной своими успешными играми для взрослой аудитории. ButtKnight — это не просто игра с изображением обнажённых девушек. Геймплей игры обещает пробудить настоящую ностальгию по играм 90-х. Игра основывается на ретро-механиках shoot 'em up времён DOS и черпает вдохновение из культовой Knightmare, однако с современной графикой и героем — рыцарем.

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В ButtKnight игроки возьмут под свой контроль рыцаря-ветерана, который вернулся из отставки, чтобы спасти королевство от демонов. Эти порождения ада похитили прекрасных девиц из замка, и теперь ваша задача — вернуть их, попутно соблазняя девушек и даже красивых демонесс.

Релиз игры запланирован на следующий год, но опробовать её можно уже сейчас с помощью бесплатной демоверсии.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
PeaceDuke72

НА одном хентае не вытянешь, чё по геймплею?

5
Tommy.

с виду типичный буллет хелл, хотя арт прикольный

1
Balmont92
4
Сережаа

Из какой это манги?

0
LHK Сережаа

Prison School

0
kedmaker

видос мог и не добавлять! обещанного, из-за которого я сюда зашел, там нет - один лишь блюр. это форменное безобразие, и я буду жаловаться

1
smallhell

Хммммммммм...
Непростые времена требуют непростых решений. Это одно из них.

1
Wolfenstein

очередной апогей инди игр, лучше уже не будет

0