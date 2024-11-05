В Steam выйдет ретро shoot 'em up для взрослых - ButtKnight с рыцарями, демонами и женскими попами

Цифровой магазин Steam продолжает радовать необычными новинками, которые могут заинтересовать даже самого искушённого геймера. На этот раз его обширная библиотека пополнится примечательной игрой категории «18+», которая не только изобилует контентом для взрослых, но и является данью уважения культовым проектам в жанре shoot 'em up. Речь идёт об игре под названием ButtKnight, где игрокам предстоит сражаться с демонами и очаровывать прекрасных девушек королевства.

Проект создается инди-студией Critical Bliss, известной своими успешными играми для взрослой аудитории. ButtKnight — это не просто игра с изображением обнажённых девушек. Геймплей игры обещает пробудить настоящую ностальгию по играм 90-х. Игра основывается на ретро-механиках shoot 'em up времён DOS и черпает вдохновение из культовой Knightmare, однако с современной графикой и героем — рыцарем.

В ButtKnight игроки возьмут под свой контроль рыцаря-ветерана, который вернулся из отставки, чтобы спасти королевство от демонов. Эти порождения ада похитили прекрасных девиц из замка, и теперь ваша задача — вернуть их, попутно соблазняя девушек и даже красивых демонесс.

Релиз игры запланирован на следующий год, но опробовать её можно уже сейчас с помощью бесплатной демоверсии.