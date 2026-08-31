Bye Bye Bonnie сочетает гольф, платформер и гигантский механический череп в необычном кооперативном приключении

Студия Brainwash Gang представила дебютный трейлер Bye Bye Bonnie — необычной кооперативной приключенческой игры, которая объединяет платформер, гольф и физику. Премьера ролика состоялась в рамках Future Games Show на Gamescom 2026, а сама игра пока не получила дату выхода.

В центре истории окажутся несколько животных, которым предстоит отправиться через разрушенный мир на поиски пропавшей матери и братьев и сестёр. Главным средством передвижения героев станет Бонни — гигантский механический череп, который одновременно служит своеобразным домом и мобильной базой.

Чтобы добраться до цели, игрокам придётся совместно управлять Бонни и преодолевать многочисленные препятствия. Для этого разработчики объединили элементы платформеров с механикой гольфа: участники смогут использовать удары и физику окружающего мира, чтобы перемещать гигантский череп по локациям. Судя по дебютному трейлеру, привычная для спортивных игр механика здесь превращается в основу исследования и решения различных ситуаций.

Путешествие проходит на фоне разрушенной цивилизации. Все найденные героями следы указывают на загадочную башню, расположенную где-то вдали, поэтому именно она становится главной целью их путешествия. При этом разработчики пока не раскрывают подробности истории, оставляя значительную часть происходящего за пределами первого трейлера.

Одной из главных особенностей Bye Bye Bonnie выглядит её визуальный стиль. Игра выполнена в выразительной рисованной манере с заметной карандашной штриховкой, необычными персонажами и контрастом между милым дизайном животных и мрачными декорациями разрушенного мира. Благодаря этому проект действительно сложно спутать с обычной кооперативной игрой.

Концепция Brainwash Gang выглядит намеренно странной: здесь очаровательные зверьки путешествуют на гигантском механическом черепе, а для продвижения по постапокалиптическому миру используют гольф. Именно сочетание этих элементов и необычная визуальная подача делают Bye Bye Bonnie одним из наиболее нестандартных проектов, показанных на Future Games Show.

Дата выхода Bye Bye Bonnie пока не объявлена.