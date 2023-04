Анонсирован приключенческий хоррор Bye Sweet Carole для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC ©

Издательство Just For Games и итальянская студия-разработчик Little Sewing Machine, основанная создателем Remothered Крисом Дэррилом, анонсировали «захватывающую приключенческую хоррор-игру» Bye Sweet Carole, которая создается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.

Для своего нового проекта автор серии ужасов Remothered выбрал художественное направление, вдохновленное величайшими анимационными фильмами, — говорится в пресс-релизе. — Потрясающие визуальные эффекты будут поддерживать невероятные приключения главной героини, Ланы Бентон, в ее стремлении раскрыть правду об исчезновении таинственной Кэрол Симмонс.

Сам анонс оказался скуп на подробности — разработчики не показали даже тизер, а выложили лишь пригоршню первых скриншотов.

Релиз Bye Sweet Carole состоится когда-нибудь в 2024 году.