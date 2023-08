Авторы стильного хоррора Bye Sweet Carole показали семь минут геймплея ©

Издательство Just For Games и компания-разработчик Little Sewing Machine опубликовали семь минут пре-альфа геймплея "захватывающего хоррор-приключения" Bye Sweet Carole, которые впервые были показаны на прошлой неделе на выставке Gamescom 2023.

В этом видеоролике демонстрируются некоторые из первых геймплейных механик и дается представление об атмосфере, из которой состоит Bye Sweet Carole. Примечание: данный видеоролик отражает первые кадры и не является финальным продуктом: окончательный вариант и озвучка (на итальянском и английском языках) будут добавлены позднее.

В процессе превращения Ланы в кролика она получает возможность общаться с другими кроликами и использовать кроличью форму для выхода из сложных ситуаций! Однако будьте осторожны, поскольку превращение в кролика делает Лану более уязвимой.

Откройте для себя лучшего друга Ланы: Мистер Бэзи. Этот персонаж обладает как атакующими возможностями, так и интригующей способностью превращаться в уменьшенную копию самого себя. Хотя он не так быстр, как кролик, его уменьшенная форма позволяет ему эффективно манипулировать предметами. Переключайтесь между персонажами прямо на ходу и используйте все возможности и трансформации как мистера Бэзи, так и Ланы.

Bye Sweet Carole выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam в 2024 году.