Итальянский хоррор Bye Sweet Carole впервые в истории номинирован на премию Annie Awards

Приключенческий хоррор Bye Sweet Carole официально вошел в историю индустрии как первый видеоигровой проект из Италии, получивший номинацию на престижную премию Annie Awards. Это событие стало беспрецедентным достижением для игры, разработанной студией Little Sewing Machine, которая благодаря этому получила международное признание в сфере анимации.

Проект, созданный под руководством Криса Дэррила, известного по серии Remothered, претендует на награду в категории Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game. В борьбе за статуэтку игре предстоит соперничать с такими крупными производственными проектами, как Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei. Крис Дэррил стал первым итальянским художником, номинированным на Annie Awards за работу над видеоигрой.

Эта новость поступила в благоприятный для проекта момент, так как за первые 2 месяца после релиза продажи игры превысили отметку в 100 000 копий. Ранее этот итальянский инди-проект уже был отмечен на Gamescom Awards 2025, где он стал единственной игрой из Италии, претендовавшей на награду в категории Best Visuals наряду с такими гигантами, как Resident Evil Requiem.

Церемония вручения наград Annie Awards, на которой в прошлом году триумфатором стал сериал Arcane, пройдет 21 февраля в зале Royce Hall университета UCLA в Лос-Анджелесе. Трансляция мероприятия запланирована на платформе Disney+. Вне зависимости от итогового результата, номинация Bye Sweet Carole уже рассматривается как повод для гордости итальянской игровой и анимационной индустрии.