Bye Sweet Carole 09.10.2025
Адвенчура, Ужасы
Продажи приключенческого хоррора Bye Sweet Carole, вдохновлённого анимацией Disney, достигли 100 тыс копий

Bye Sweet Carole — это хоррор-приключение, отличающееся захватывающим стилем, выполненным вручную и вдохновлённым классической анимацией Disney. Сюжет вращается вокруг исчезновения Кэрол Симмонс из детского дома Банни Холл, истории, которую главная героиня Лана Бентон намерена раскрыть. Проект возглавляет итальянский гейм-дизайнер Крис Даррил, создатель серии Remothered.

Крис Даррил сообщил, что продажи превысили 100 000 копий. Эта игра, вышедшая 9 октября, тронула сердца многих других геймеров:

Bye Sweet Carole
09.10.2025
ViksOne

Прошёл, гра не обычная, понравилась.