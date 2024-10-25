Разработчики Bye Sweet Carole, хоррора в стилистике мультфильмов Disney, представили новый трейлер

Maximum Entertainment и итальянский разработчик Little Sewing Machine поделились новым трейлером для своего долгожданного мультхоррора Bye Sweet Carole, в котором представлено немного больше игрового процесса.

Вдохновленная классическими анимационными фильмами Disney и созданная Крисом Даррилом (серия Remothered), игра Bye Sweet Carole приглашает игроков узнать темную правду о приюте Банни-холл.

История Bye Sweet Carole расскажет о молодой Лане Бентон, которая должна столкнуться со странными существами в таинственном саду снов, идя по последним следам Кэрол, девочки, сбежавшей из Банни-холла, приюта 19 века, кишащего дикими кроликами.

Студия называет игру духовным преемником франшиз Rule of Rose и Clock Tower, а также черпает вдохновение в «Белоснежке и семи гномах» и «Алисе в стране чудес».

Bye Sweet Carole выйдет в 2025 году на Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.