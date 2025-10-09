ЧАТ ИГРЫ
Bye Sweet Carole 09.10.2025
Адвенчура, Ужасы
6.4 30 оценок

Состоялся выход фэнтезийного хоррора Bye Sweet Carole, вдохновлённого анимацией Disney

monk70 monk70

Maximum Entertainment совместно с итальянской студией Little Sewing Machine и студией Meangrip Studios объявили о мировом выходе игры Bye Sweet Carole Криса Даррила — долгожданного хоррор-приключения, вдохновлённого золотой эрой рисованной анимации. Игра уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X и ПК в Steam.

Bye Sweet Carole переносит игроков в завораживающе красивое царство, где переплетаются мрачные сказки и кошмарные реальности. Игрокам предстоит узнать историю Ланы Бентон, отважной юной девушки, отчаянно ищущей свою пропавшую подругу Кэрол в зловещем приюте Банни-Холл.

Исследуйте завораживающий, вручную анимированный мир, населённый незабываемыми персонажами — от преданного спутника Ланы мистера Бэйси до зловещей совы Велении, ужасного мистера Кина и огромного стаи кошмарных смоляных кроликов. Каждый кадр этой фантастической вселенной тщательно прорисован, чтобы передать её тёмное очарование.

WerGC

выглядит отлично

6
ЮрийSport

Очень красиво и интересно! Надо будет заценить!

1
AGS37

странно, практически нулевая статистика игроков

AGS37

для покупки доступна, а вот даже текстовую локализацию не сделали))

Sindako

Что сделать чтобы видеоплеер PG не тормозил? постоянно неважно с какого браузера раньше кстати норм грузил с некоторыми оговорками

Neogenis

с другово браузера попробуй зайти и почистить кеш