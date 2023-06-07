Трейлер хоррора Bye Sweet Carole сделанного в стиле классических мультфильмов Disney ©

Bye Sweet Carole была показана на Guerrilla Collective 2023, на этот раз с трейлером, который подчеркивает особенности хоррор-приключения, геймдиректором которого является Крис Дэррилл, автор серии Remothered.

Анонсированная в сентябре 2021 года, Bye Sweet Carole явно вдохновлена великой классикой анимации и рассказывает историю девочки Ланы Бентон, которая оказывается пленницей в заколдованном саду.

"Обнаружив несколько писем от некоего "француза", Лана решает пойти по последнему известному следу Кароль Симмонс, девочки того же возраста, которой, по-видимому, удалось сбежать из Банни Холла, сиротского приюта 19 века", - говорится в синопсисе.

"В здании теперь обитает колония диких кроликов, способных открыть пространственный портал в королевство Королла...". Чтобы узнать, чем все закончится, нам придется запастись терпением до следующего года, когда Bye Sweet Carole выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.