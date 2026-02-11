Bylina получила демоверсию в Steam и готовится к Steam Next Fest

Студия Far Far Games выпустила демоверсию изометрического экшена Bylina в Steam. Проект, вдохновлённый славянскими легендами, также примет участие в фестивале Steam Next Fest. Игрокам предлагают познакомиться с атмосферным миром древних мифов, начать путь героя Соколика и испытать боевую систему в сражениях с фантастическими противниками.

Демоверсия демонстрирует ключевые элементы геймплея: динамичные бои в реальном времени, исследование локаций и развитие персонажа. Игроки смогут комбинировать оружие, способности и магию, подбирая стиль прохождения под себя. Система прогрессии нелинейна и позволяет экспериментировать с навыками и экипировкой, найденной в подземельях и скрытых зонах.

Мир Bylina сочетает мрачное фэнтези с юмором, неожиданными сюжетными поворотами и колоритными персонажами. В демо доступны первые регионы, побочные задания и элементы нарратива, задающие тон всей истории.

Разработчики называют выход демоверсии важным этапом в развитии проекта и приглашают игроков делиться отзывами. Полноценный релиз Bylina запланирован на 2026 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.