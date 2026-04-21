Былина 20.04.2026
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху, Открытый мир
6.3 55 оценок

"Былина" стартовала в Steam с хорошими оценками, но не без проблем

IKarasik IKarasik

Новая игра от студии Far Far Games вышла в Steam 20 апреля и уже собрала первые отклики аудитории. Несмотря на небольшой объём рецензий, общее впечатление у игроков положительное — большинство пользователей оценили проект выше среднего.

Пользователи особенно отмечают атмосферу, основанную на славянских мотивах, необычную визуальную подачу и лёгкий юмор. В то же время релиз нельзя назвать полностью гладким: среди комментариев регулярно встречаются жалобы на баги и технические шероховатости.

Интересно, что основная активность вокруг проекта сосредоточена среди русскоязычных игроков — именно они оставили подавляющее большинство отзывов. Англоязычная аудитория пока проявляет куда меньший интерес, а другие регионы представлены лишь единичными оценками.

Показатели онлайна на старте оказались скромными: одновременно в игре находились чуть более трёхсот человек. Однако для инди-проекта это не выглядит критично, и многое будет зависеть от дальнейшей поддержки и обновлений.

Сюжет «Былины» разворачивается в мире, вдохновлённом народными сказаниями. Игроку предстоит взять под контроль молодого героя, оказавшегося связанным с загадочной потусторонней силой. По мере прохождения ему придётся разобраться в происходящем и вступить в противостояние с известным персонажем славянского фольклора — Кощеем.

Пока проект доступен только на ПК, но авторы уже подтвердили планы по выпуску версий для консолей текущего поколения до конца года.

Death to Spies

Рад за нашу студию, успехов им.

Eter nius

Ждал эту игру. Будем посмотреть.

Niт6iтЛиsт4n

так запад спит ещё. ты время то видел?)) да и специфика совме не западная

Господин Лидер Мур

мне понравился документ который они оставили в папке с игрой, очень душевно

Playground_man

Смотрел стрим с разработчиками, в студии 16 человек, бюджет три банки пива, в лучшие моменты пика народа было около 30 человек в разработке, но база 16 человек примерно.
История игры длинная, лор был придуман для фильма, но кина не вышло и решил автор игру делать.
Все миханики и эффекты с анимациями делались вручную с нуля, не стоковые покупки, он говорил много времени ушло на всё это. Игар не финальная версия, будут патчи правящие касяки.
Я уже играл ,в целом понравилось, есть что допиливать, но народ, 16 человек, это маленькая инди компашка, даже не студия. Такой результат для такой компашки браво! Успехов им и удачи.

