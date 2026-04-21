"Былина" стартовала в Steam с хорошими оценками, но не без проблем

Новая игра от студии Far Far Games вышла в Steam 20 апреля и уже собрала первые отклики аудитории. Несмотря на небольшой объём рецензий, общее впечатление у игроков положительное — большинство пользователей оценили проект выше среднего.

Пользователи особенно отмечают атмосферу, основанную на славянских мотивах, необычную визуальную подачу и лёгкий юмор. В то же время релиз нельзя назвать полностью гладким: среди комментариев регулярно встречаются жалобы на баги и технические шероховатости.

Интересно, что основная активность вокруг проекта сосредоточена среди русскоязычных игроков — именно они оставили подавляющее большинство отзывов. Англоязычная аудитория пока проявляет куда меньший интерес, а другие регионы представлены лишь единичными оценками.

Показатели онлайна на старте оказались скромными: одновременно в игре находились чуть более трёхсот человек. Однако для инди-проекта это не выглядит критично, и многое будет зависеть от дальнейшей поддержки и обновлений.

Сюжет «Былины» разворачивается в мире, вдохновлённом народными сказаниями. Игроку предстоит взять под контроль молодого героя, оказавшегося связанным с загадочной потусторонней силой. По мере прохождения ему придётся разобраться в происходящем и вступить в противостояние с известным персонажем славянского фольклора — Кощеем.

Пока проект доступен только на ПК, но авторы уже подтвердили планы по выпуску версий для консолей текущего поколения до конца года.