Экшен-RPG Былина, вдохновлённая славянским фольклором, выходит для ПК 20 апреля

Экшен-RPG Быылина, вдохновлённая славянским фольклором, выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 20 апреля, объявили издатель Digital Vortex и разработчик Far Far Games. Дата выхода версий для PlayStation 5 и Xbox Series не была объявлена.

Отправляйтесь в эпическое путешествие в Далёкое-Далёкое Королевство и бросьте вызов Кощею Бессмертному, чтобы спасти свою бессмертную душу и стать настоящим героем в Былине, экшен-RPG, основанной на славянском фольклоре и мифах. Возьмите на себя роль Фальконета, молодого богатыря, родившегося без героических способностей, отвергнутого и недооценённого почти всеми окружающими. Преодолейте множество испытаний, преодолейте непреодолимые препятствия и станьте легендарным героем, чьи истории будут рассказывать ещё долгие века.

Фальконет мечтает пойти по стопам своего отца, легендарного богатыря, — но во время, казалось бы, простого задания, он оказывается в темном и таинственном Далеком-Далеком Королевстве, где встречает свою гибель. К своему удивлению, юный герой возрождается благодаря таинственному духу, с которым ему теперь предстоит разделить своё тело. Фальконету предстоят три непростых задачи: вернуть контроль над своей душой, раскрыть древнюю тайну, окружающую его нового спутника, и спасти мир от неминуемой гибели.