В Steam состоялся релиз славянского экшена "Былина" от российской студии Far Far Games

Российская студия Far Far Games официально выпустила свой амбициозный проект Былина. Игра, вдохновленная славянскими мифами и былинами, уже доступна для покупки в Steam.

Разработчики признаются, что релизу предшествовали "бессонные ночи и упорная работа". Теперь же игроки могут примерить роль молодого богатыря по имени Соколик. По сюжету герой погибает в самом начале пути, но таинственный дух возвращает его к жизни. Теперь им предстоит делить одно тело, чтобы бросить вызов Кощею Бессмертному и спасти свою душу.

По жанру "Былина" представляет собой динамичную экшен RPG с упором на тайминги, уклонения и магию. В арсенале богатыря - мечи, копья, луки и заклинания. Игроков ждет путешествие по полуоткрытому миру, где можно встретить как залитые солнцем леса, так и мрачные подземелья и величественные замки.

В честь запуска в первые две недели действует скидка 30% вплоть до 4 мая. Стандартное издание сейчас можно приобрести за 770 рублей вместо 1100. Также доступно Deluxe-издание за 990 рублей вместо 1320, которое включает цифровой артбук, два цифровых комикса (Сказ об Апраксии и второй бонусный), а также эксклюзивные доспехи - "Уютный доспех" и "Доспех Жабьего Короля".