Авторы Cairn отложили бесплатное DLC ради доработки - ждать нового контента, по их словам, долго не придётся

Студия The Game Bakers сообщила о переносе бесплатного дополнения On the Trail: Deep Water для альпинистской адвенчуры Cairn. Изначально релиз был запланирован на 13 августа, однако теперь разработчики отказались от этой даты и пока не называют новое окно выхода. При этом команда подчёркивает, что задержка не будет продолжительной, а точную дату объявят сразу после завершения подготовки.

По словам авторов, дополнительное время потребовалось из-за изменений в игровом процессе. Новые маршруты для скалолазания будут значительно компактнее основной горы Ками, поэтому разработчики решили переработать некоторые механики, чтобы сохранить напряжение и ощущение вызова во время каждого восхождения. В студии отметили, что On the Trail предложит игрокам новые локации, испытания и неожиданные ситуации, однако именно эти изменения потребовали дополнительной полировки.

Перенос выглядит вполне закономерным на фоне успешного старта самой игры. Cairn вышла в конце января и получила тёплый приём как со стороны прессы, так и игроков. На агрегаторе OpenCritic проект набрал 86 баллов из 100 при 93% рекомендаций, а пользовательские отзывы в Steam остаются «очень положительными». Спустя два месяца после релиза продажи игры превысили 500 тысяч копий.

Хотя владельцам Cairn придётся немного подождать, решение The Game Bakers уделить больше времени доработке бесплатного дополнения может пойти проекту только на пользу. Судя по заявлению студии, релиз On the Trail: Deep Water остаётся вопросом ближайшего будущего, а не долгосрочного переноса.