Cairn берет новую высоту: симулятор альпинизма продался тиражом 200 тысяч копий

Французская студия The Game Bakers сообщила об успехе своего необычного проекта Cairn. С момента релиза 29 декабря реалистичный симулятор альпинизма разошёлся тиражом свыше 200 000 копий на PC и PlayStation 5, причём половина этого результата — 100 000 продаж — была достигнута уже в первые сутки.
В Cairn игроки берут на себя роль альпинистки Аавы, стремящейся покорить неприступную гору Ками, полагаясь на выносливость, расчёт и грамотный выбор маршрута. Игра получила тёплый приём как у аудитории, так и у критиков — разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive даже назвали её своей «любимой игрой “Экспедиции 69”».
Проект доступен с полной русской локализацией, в Steam он продаётся за 1100 рублей. Недавно вышел первый патч, улучшивший производительность и общую стабильность.
А нахрена эта игра вообще нужна если уже есть унылый Death Stranding где ты и скалолаз и курьер и боец и на трубе игрец ?
Так совсем разные игры пчёл. Прикинь кому-то нравится по гором лазить, кому-то мобов в доте тыкать, а кому-то получать припадок в фортнайта
про фортнайт красиво сказал 👍
Похоже геймеры устали от обилия тупых однообразных хорроров и таких-же тупых однообразных фэнтези, которые выходят даже не пачками, тюками.
ну хз, меня даже на обучение не хватило..посмотрел как у сжв ГГ ноги, обмотанные в какие то бинты как у мумии, завязываются восьмерками и удалил..благо есть бесплатный кубитторрент для проверки такого коричневого инди-хлама..)