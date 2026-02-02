Cairn берет новую высоту: симулятор альпинизма продался тиражом 200 тысяч копий

Французская студия The Game Bakers сообщила об успехе своего необычного проекта Cairn. С момента релиза 29 декабря реалистичный симулятор альпинизма разошёлся тиражом свыше 200 000 копий на PC и PlayStation 5, причём половина этого результата — 100 000 продаж — была достигнута уже в первые сутки.

В Cairn игроки берут на себя роль альпинистки Аавы, стремящейся покорить неприступную гору Ками, полагаясь на выносливость, расчёт и грамотный выбор маршрута. Игра получила тёплый приём как у аудитории, так и у критиков — разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive даже назвали её своей «любимой игрой “Экспедиции 69”».

Проект доступен с полной русской локализацией, в Steam он продаётся за 1100 рублей. Недавно вышел первый патч, улучшивший производительность и общую стабильность.