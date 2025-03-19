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Cairn 2025 г.
Симулятор, Инди, От третьего лица
5.2 10 оценок

Cairn: Хардкорное приключение с элементами выживания от создателей Furi и Haven заглянет на PS5

butcher69 butcher69

Студия The Game Bakers, известная по играм Furi и Haven, анонсировала свой новый проект Cairn для PS5. С декабря игра доступна в виде демо на Steam, и уже сейчас можно оценить первые впечатления.

Cairn рассказывает историю девушки по имени Аава, которая стремится подняться на вершину хребта Тэндзе, на который смотрит весь мир. Основной геймплей игры заключается в сложном карабкании по отвесным скалам. Управление здесь не из простых: для подъема Ааве нужно использовать не только руки, но и ноги, что придает игре дополнительную сложность.

Особое внимание стоит уделить системе выносливости, которая в Cairn не прощает ошибок — падений будет много. Также в игру интегрированы элементы выживания: нужно следить за потребностями Аавы и часто отдыхать в переносном лагере.

Дата релиза игры пока не подтверждена, но разработчики предполагают, что Cairn выйдет примерно в 2025 году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

от создателей гвна и гвна уууу прям даже не знаю чего ожидать

2
Пользователь ВКонтакте

Жду. Интересно. Как grow home, но... Реалистичнее. // Николай Монахов

0
Destroited
заглянет на PS5

Перекрестится и пойдет дальше.

0