Cairn: Хардкорное приключение с элементами выживания от создателей Furi и Haven заглянет на PS5

Студия The Game Bakers, известная по играм Furi и Haven, анонсировала свой новый проект Cairn для PS5. С декабря игра доступна в виде демо на Steam, и уже сейчас можно оценить первые впечатления.

Cairn рассказывает историю девушки по имени Аава, которая стремится подняться на вершину хребта Тэндзе, на который смотрит весь мир. Основной геймплей игры заключается в сложном карабкании по отвесным скалам. Управление здесь не из простых: для подъема Ааве нужно использовать не только руки, но и ноги, что придает игре дополнительную сложность.

Особое внимание стоит уделить системе выносливости, которая в Cairn не прощает ошибок — падений будет много. Также в игру интегрированы элементы выживания: нужно следить за потребностями Аавы и часто отдыхать в переносном лагере.

Дата релиза игры пока не подтверждена, но разработчики предполагают, что Cairn выйдет примерно в 2025 году.