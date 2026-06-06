Cairn не останавливается на вершине: бесплатное DLC добавит новые маршруты и второго героя уже в июле

Одна из самых заметных инди-игр года продолжает расширяться. Разработчики альпинистского симулятора Cairn анонсировали бесплатное дополнение On the Trail: Deep Water, которое выйдет уже 23 июля и предложит игрокам новые испытания на склонах горы Ками.

Анонс сопровождался трейлером на Future Games Show, где показали знакомую героиню Аву, вновь отправившуюся в опасное восхождение. В ролике можно увидеть не только заснеженные участки и ночёвки в палатке, но и новые маршруты в более разнообразных условиях. Впрочем, спокойная погода вовсе не гарантирует лёгкую прогулку — некоторые эпизоды выглядят не менее напряжёнными, чем самые сложные моменты основной игры.

Главным нововведением станет второй игровой персонаж. Помимо Авы, пройти приключение теперь можно будет за Марко — знакомого поклонникам игры спутника, который регулярно появлялся в сюжете оригинала. Такой шаг выглядит удачным способом взглянуть на события Cairn с другой стороны и добавить дополнительную ценность повторному прохождению.

Учитывая тёплый приём Cairn после релиза на ПК и PlayStation 5, выпуск крупного бесплатного дополнения выглядит логичным продолжением успеха проекта. Вместо простого косметического обновления разработчики предлагают новый контент и полноценного второго героя, что для инди-игры выглядит весьма щедрым подходом.

Дополнение On the Trail: Deep Water станет доступно бесплатно для всех владельцев Cairn уже 23 июля.