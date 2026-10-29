Cairn получила бесплатное DLC Deep Water с испытаниями Отто Мондо и игрой за Марко

The Game Bakers, авторы Furi и Haven, выпустила бесплатное дополнение On the Trail: Deep Water для альпинистского симулятора выживания Cairn. DLC добавляет три новые локации для скалолазания, испытания легендарного альпиниста Отто Мондо и возможность впервые самостоятельно покорять скалы за Марко.

События дополнения разворачиваются до восхождения Аавы на гору Ками. Игрокам предстоит пройти сложные маршруты, оставленные Отто Мондо для альпинистов, мечтающих покорить знаменитую вершину. Новые локации включают скалы Хакен и Рука над морем, а также тренировочный зал Ламу с дополнительными испытаниями. На прибрежных маршрутах можно заниматься скалолазанием над водой, где падение не приводит к гибели.

Марко отличается от Аавы собственным стилем лазания: он менее гибкий, но компенсирует это сильными руками и дальним захватом. Как и в основной игре, необходимо самостоятельно выбирать маршрут, следить за выносливостью и грамотно распределять силы. Вместе с DLC вышло бесплатное обновление с режимом свободного исследования горы Ками, позволяющим вернуться к уже достигнутым точкам за любого из двух персонажей.

On the Trail: Deep Water уже доступно бесплатно на PC и PlayStation 5. Для игры потребуется основная версия Cairn.