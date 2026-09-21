Cairn получит бесплатное дополнение 29 октября - альпинисты смогут покорять новые маршруты над водой

Разработчики The Game Bakers объявили дату выхода первого бесплатного дополнения для приключенческой игры о выживании и скалолазании Cairn. Контентное обновление On the Trail: Deep Water станет доступно 29 октября и добавит новые маршруты, испытания и необычный формат восхождений.

Дополнение станет первым из серии бесплатных расширений, посвящённых поиску следов легендарного альпиниста. Игроков ждут три новых района для восхождений, а главным нововведением станет возможность заниматься одиночным скалолазанием над водой. Теперь ошибки при прохождении таких участков не будут заканчиваться смертельным падением.

Изменения коснутся и взаимодействия с персонажами. Марко, который раньше оставался наблюдателем, сможет присоединиться к восхождению вместе с игроком или Аавой. Это позволит исследовать новые маршруты не только в одиночку, но и в компании знакомых персонажей.

Cairn предлагает сочетание выживания и реалистичного скалолазания: игрокам необходимо самостоятельно планировать маршрут, выбирать подходящие точки для установки снаряжения и экономно расходовать доступные ресурсы. В центре истории находится Аава, решившая покорить ранее недоступную вершину горы Ками.

Cairn уже доступна на PS5 и PC, а версия для Switch 2 запланирована на начало 2027 года. Бесплатное дополнение On the Trail: Deep Water выйдет 29 октября.