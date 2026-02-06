Cairn разошлась тиражом более 300 тысяч копий за первую неделю

Французская инди-студия The Game Bakers отчиталась об успешном старте своего симулятора альпинизма Cairn. За первую неделю после релиза игру приобрели более 300 тысяч игроков, что стало заметным достижением для проекта независимой команды.

Релиз Cairn состоялся 29 января 2026 года, и продажи с самого начала шли быстрыми темпами. Уже в первые сутки аудитория превысила отметку в 100 тысяч человек, через три дня — 200 тысяч, а к концу первой недели общее число игроков перевалило за 300 тысяч.

Разработчики поблагодарили сообщество за интерес к игре, отметив, что такого наплыва «альпинистов» виртуальная гора Kami ещё не видела.

По оценкам аналитического сервиса Gamalytic, версия Cairn в Steam могла принести более 6 миллионов долларов валовой выручки. Эта сумма не учитывает комиссию площадки и налоговые отчисления, однако даже с поправкой на издержки результат выглядит весьма сильным для инди-релиза.

Cairn — это медитативный симулятор восхождения, в котором игроки шаг за шагом покоряют гору, сталкиваясь с физическими и психологическими испытаниями. Судя по стартовым показателям, проект сумел найти свою аудиторию и уверенно закрепиться на рынке.