Cairn выйдет на Nintendo Switch 2 в начале 2027 года - демо-версия уже доступна

Альпинистская игра Cairn от The Game Bakers выйдет на Nintendo Switch 2 в начале 2027 года. Вместе с анонсом разработчики сообщили, что демо-версия проекта станет доступна в Nintendo eShop уже сегодня.

Версия для Switch 2 сохранит основные особенности оригинальной игры. Игрокам предстоит покорять отвесную гору, внимательно выбирая поверхность для каждого следующего движения и управляя всеми четырьмя конечностями персонажа. При этом важно следить за запасом выносливости — слишком активное продвижение вперёд может привести к падению.

Во время восхождения можно останавливаться на специальных контрольных точках, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующему участку маршрута. Однако одной техники лазания недостаточно: Cairn также делает ставку на элементы выживания.

Игрокам придётся заранее рассчитывать запасы еды и воды. Если припасы закончатся, их необходимо добывать самостоятельно, поскольку нехватка ресурсов напрямую скажется на выносливости во время дальнейшего восхождения. Для покорения горы также пригодятся различные инструменты, включая скальные крюки и кирки.

Технически версия для Nintendo Switch 2 постарается сохранить высокий уровень детализации оригинала, хотя на дальних объектах уже заметен эффект ступенчатости изображения, особенно при взгляде вверх на гору. Полноценный релиз Cairn на Switch 2 состоится в начале 2027 года.