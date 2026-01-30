Испытание высотой: вышел Cairn - суровый симулятор альпинизма от создателей Furi

Студия The Game Bakers, известная по Furi и Haven, выпустила на ПК и PlayStation 5 реалистичный симулятор альпинизма с элементами выживания — Cairn. В центре игры история опытной спортсменки Аавы, решившей бросить вызов неприступной горе Ками и любой ценой добраться до её вершины.

Геймплей строится вокруг продуманной механики скалолазания: игроку предстоит следить за балансом, выверять движения, искать надёжные зацепы и прокладывать маршрут, чтобы не сорваться вниз. Ошибки здесь наказываются строго, а каждое восхождение требует концентрации и терпения. Дополняют напряжение элементы выживания — необходимо контролировать запасы и физическое состояние героини, иначе путь к вершине может оборваться раньше времени.

Cairn выделяется выразительным визуальным стилем, созданным совместно с художником и комиксистом Матье Бабле, а атмосферу подчёркивает саундтрек от композиторов, работавших над Limbo, Inside, Control и Cocoon.