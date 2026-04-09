Новые маршруты и механики: анонсировано бесплатное дополнение для Cairn

Разработчики The Game Bakers анонсировали бесплатное дополнение Cairn под названием On the Trail, которое выйдет уже летом. DLC станет доступно всем игрокам без дополнительной оплаты.

Дополнение On the Trail: Deep Water откроет новые маршруты и испытания, продолжая историю легендарного альпиниста. Игроков ждут три новых локации для скалолазания, а также новая механика — лазание над водой, позволяющая безопасно исследовать опасные участки.

Помимо этого, в игре появятся новые возможности для кооперативного и одиночного прохождения, включая взаимодействие с персонажами Марко и Аавой. Разработчики обещают сделать восхождение ещё более разнообразным и увлекательным.

Cairn уже доступна на ПК и PlayStation 5, а летом 2026 года игроки смогут бесплатно отправиться покорять новые вершины.