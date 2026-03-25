Продажи Cairn достигли 500 000 всего через два месяца после запуска

Разработчик и издатель The Game Bakers объявил, что их инди-симулятор скалолазания Cairn преодолел ещё один важный рубеж продаж, и, учитывая тематику игры, это достижение, предположительно, отмечено реальным показателем.

Эта новость была опубликована сегодня в Steam, и она, как обычно, лаконична. The Game Bakers просто благодарит игроков за то, что они помогли Cairn преодолеть отметку в 500 000 продаж, и добавляет простой арт, показывающий маршрут восхождения на внушительную гору из игры.

В начале февраля сообщалось, что Cairn удалось набрать 200 000 продаж за выходные после запуска, а это значит, что за прошедшие недели игра более чем удвоила свои продажи.

Если вы не знакомы с Cairn, это последняя игра от The Game Bakers, французской студии, ответственной за экшен-игру Furi и RPG Haven. Изначально релиз был запланирован на прошлый год, но был отложен для дополнительной доработки, как это часто бывает.

На этот раз разработчик взялся за сложную тему альпинизма, и цель Cairn — создать реалистичный симулятор скалолазания с интуитивно понятным управлением и полным отсутствием подсказок.

Cairn доступна на ПК и PlayStation 5.