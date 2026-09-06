Скролл-шутер Caladrius 2/Dark Element выйдет 10 декабря 2026 года на ПК и консолях

Издательство H2 Interactive совместно со студиями Moss и Kaminari Games официально определилось с датой мирового релиза скролл-шутера Caladrius 2/Dark Element. Премьера проекта запланирована на 10 декабря 2026 года одновременно на PC в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch. Новая часть выходит спустя 13 лет после появления оригинальной Caladrius Blaze и позиционируется создателями как масштабное возвращение франшизы в сегмент классических аркадных стрелялок.

События игры разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире готического хоррора, где игрокам предстоит управлять боевыми летательными аппаратами посреди плотных завес из вражеских снарядов. Геймплей сохраняет традиции жанра bullet-hell, предлагая уворачиваться от тысяч летящих пуль и сражаться с многофазными боссами. Боевую систему расширили за счет обновленной механики Element Shot, которая включает 3 различных типа атак с возможностью оперативного переключения между ними, а также специальной системы цепных взрывов Element Chains для мгновенной зачистки экрана от скоплений противников.

В сиквел возвращается ключевая особенность серии в лице скандальной системы повреждения одежды под названием Shame Break, получившей в продолжении подзаголовок Evolved. По мере получения урона в бою как у управляемых героинь, так и у боссов постепенно рвется и разрушается экипировка, что сопровождается демонстрацией откровенных иллюстраций с частичной наготой прямо во время полета. В обновленной версии механики разработчики внедрили проклятую ауру, площадь которой уменьшается в зависимости от качества игры и меткости стрельбы, что выглядит довольно вызывающе на фоне строгих правил платформенной цензуры на современных консолях вроде PlayStation 5.

Сюжетная линия охватывает судьбы 16 персонажей, каждый из которых наделен собственным летательным аппаратом, уникальными характеристиками и личной мотивацией. Созданием визуального стиля занимался целый коллектив японских художников, среди которых значатся иллюстраторы под псевдонимами Kodama, Suraimu, Rokuwata Tomoe, Sanada Keisui, Harakenshi и Yoshiku. Повествование подается через озвученные на японском языке сюжетные диалоги в духе визуальных новелл, раскрывающие взаимоотношения героев перед масштабными вылетами.

К созданию саундтрека авторы привлекли признанных в индустрии композиторов. Музыкальным руководителем и главным автором дорожки выступил композитор Кудо Есими, создававший музыку для 13 Sentinels: Aegis Rim и Raiden V, а дополнительные треки записали Хаято Асано, работавший над серией Atelier. Помимо сюжетной кампании проект предложит аркадный режим Arcade Mode, битвы сцепочками боссов Boss Rush Mode, режим Element Mode, а также галерею с коллекционными реликвиями, музыкальными треками и наборами озвучки.

Компьютерная версия игры потребует всего 3 ГБ свободного пространства на накопителе, но при этом запросит обязательную поддержку DirectX 12. Минимальные системные требования включают процессор уровня Intel Core i5-4670K, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GT 640, а в рекомендованных конфигурациях указаны чип Intel Core i5-6600K, 8 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 Ti. Игра поддерживает локальный кооператив для 2 игроков через общий экран и функцию Steam Remote Play Together, однако русский язык в проекте полностью отсутствует.