"Калибр" получил крупное обновление: новый боевой пропуск, клановый сезон и меньше случайности в прокачке

Разработчики тактического шутера «Калибр» выпустили масштабное обновление, которое принесло в игру новый контент, переработки систем прогрессии и ряд технических улучшений. Главным нововведением стал боевой пропуск «Арсенал: MK 18», где основной наградой выступает легендарная штурмовая винтовка MK 18.

Одновременно стартовал марафон «Место под солнцем», позволяющий получить легендарный образ «Решала» для снайпера Стрелка. Кроме того, в игре появились оружейные задания — новая система, благодаря которой открывать модули для MK 18 и FAMAS теперь можно без зависимости от случайного выпадения.

Вместе с обновлением вернулось событие «Удвоенные награды», увеличивающее количество получаемых бонусов, а «Журнал наград» получил свежий набор призов. Изменения затронули и клановую составляющую: новый сезон предлагает больше призовых мест и обновлённую систему развития, что должно сделать соревнование между кланами более привлекательным.

Авторы также внесли множество технических правок, затронув баланс оперативников, навыки, комплекты снаряжения, карты, миссии, интерфейс и звуковое сопровождение. Судя по объёму изменений, обновление не ограничилось добавлением новых наград — разработчики одновременно улучшили ключевые игровые механики и сделали прогрессию менее зависимой от случайности.