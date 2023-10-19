Приключение про спасение кошачьего кафе Calico выйдет на PS5 и PS4 28 ноября

Социальная игра-симулятор Calico выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 28 ноября, объявили издатель Whitethorn Games и разработчик Peachy Keen Games.
В симуляторе Calico вы переезжаете в город волшебниц, где на вас будет возложена сложная, но приятная задача — восстановить работу кошачьего кафе, (в котором, правда, будут не только кошки), и заполнить его пушистыми существами. Исследуйте деревню, находите новых зверушек и приводите их в кафе, где царит ламповая атмосфера.
Calico впервые была выпущен на Xbox One, Switch и PC (через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store) 15 декабря 2020 года.