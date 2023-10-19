Приключение про спасение кошачьего кафе Calico выйдет на PS5 и PS4 28 ноября

Вам даётся важная и очаровательная задача: восстановить городское кошачье кафе и наполнить его милыми и приятными существами. Вы можете создавать и выставлять выпечку на продажу, а также создавать меню напитков. Некоторые из выпечек и напитков будут настраиваемыми. Например, миндальное печенье будет иметь поверхность, на которой вы можете рисовать рисунки.

У вас также есть возможность расставлять мебель, украшения и игрушки. Некоторые предметы мебели предназначены для посетителей кафе, в то время как другие предназначены для ваших друзей-животных (например, кошачьи деревья, когтеточки и собачьи кроватки).