Call for Heroes: Pompolic Wars вышла в Steam - в 2007 году это была одна из худших игр по версии критиков

Издательство Strategy First решило порадовать геймеров весьма неожиданным переизданием — в Steam появилась Call for Heroes: Pompolic Wars, одна из самых разгромных игр 2007 года. В своё время экшен-RPG от сербской студии Quotix Software получила поистине впечатляющие оценки, правда, с противоположным знаком.

Да и было за что — игру буквально разнесли в пух и прах за отвратительный дизайн, кучу багов и скучный геймплей. IGN, к примеру, выставил редкие для себя 1,2 балла из 10, а GameSpot и вовсе ограничился двойкой. Неудивительно, что с продажами тоже как-то не сложилось.

Что касается самой игры, то речь в ней идёт о некоем владыке хаоса, который вырвался из преисподней внешних миров. Ну а противостоять ему предстоит герою, у которого, если верить описанию, «отвага и жёсткость — главные вещества в крови».

Пока что оценить это творение в Steam решился лишь один смельчак, оставивший единственный отзыв.