ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call for Heroes: Pompolic Wars 26.06.2007
Экшен, Ролевая, Фэнтези
6.8 32 оценки

Call for Heroes: Pompolic Wars вышла в Steam - в 2007 году это была одна из худших игр по версии критиков

Lunersun
Новости

Издательство Strategy First решило порадовать геймеров весьма неожиданным переизданием — в Steam появилась Call for Heroes: Pompolic Wars, одна из самых разгромных игр 2007 года. В своё время экшен-RPG от сербской студии Quotix Software получила поистине впечатляющие оценки, правда, с противоположным знаком.

Да и было за что — игру буквально разнесли в пух и прах за отвратительный дизайн, кучу багов и скучный геймплей. IGN, к примеру, выставил редкие для себя 1,2 балла из 10, а GameSpot и вовсе ограничился двойкой. Неудивительно, что с продажами тоже как-то не сложилось.

Что касается самой игры, то речь в ней идёт о некоем владыке хаоса, который вырвался из преисподней внешних миров. Ну а противостоять ему предстоит герою, у которого, если верить описанию, «отвага и жёсткость — главные вещества в крови».

Пока что оценить это творение в Steam решился лишь один смельчак, оставивший единственный отзыв.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Max Rolens

Спасибо, поржал ))

1
Tiger Goose

Её хоть можно запустить на современной системе?

1
Max Rolens

Данная условность в сделку не входить :D

2
yariko ookami

Вполне может быть. Я год-два назад играл на Win10 в Hitman1,2, которые еще старше этой "Кал фор хероес".

0
Чебурешник

Чувак наиграл почти 4 часа. Может быть и не такая плохая игра)

0
Сергей Оленичев

Вот геймплей этой поделки

0
bysaturn

У меня силд этой фигни лежит)

0
ДаДжи

могли бы ремейк сделать.хайп есть какой никакой

0