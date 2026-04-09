Call of Duty могла не появиться из-за игры о Джеймсе Бонде

В начале 2000-х Electronic Arts рассматривала несколько студий для разработки PC-версии шутера 007 Nightfire. Как рассказал ветеран индустрии и сооснователь Sledgehammer Games Майкл Кондри, среди кандидатов была команда 2015, Inc., где тогда работали Винс Зампелла и Джейсон Уэст.

Студия представила своё предложение и была заинтересована в проекте, однако EA в итоге поручила порт другой компании — Gearbox. Позже версия игры для ПК получила слабые отзывы и запомнилась как один из неудачных портов того времени.

После этого издатель решил развивать серию Medal of Honor внутри компании и прекратил сотрудничество с 2015, Inc., несмотря на успех Medal of Honor: Allied Assault. В результате часть ключевых сотрудников студии, включая Зампеллу и Уэста, перешла к Activision.

Именно это решение привело к созданию студии Infinity Ward и запуску серии Call of Duty, которая дебютировала в 2003 году и со временем стала одной из самых успешных франшиз в жанре шутеров.

По словам Кондри, если бы EA тогда выбрала 2015, Inc. для работы над 007 Nightfire на ПК, дальнейшая история могла сложиться совсем иначе. Такой сценарий мог изменить путь разработчиков и повлиять на появление Call of Duty.