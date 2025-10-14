Руководитель Battlefield рассказал, что серия Call of Duty появилась из-за конфликта с EA

Руководитель франшизы Battlefield Винс Зампелла, ныне занимающий пост исполнительного вице-президента EA, в недавнем интервью изданию GQ сделал неожиданное признание. По словам разработчика, серия Call of Duty вообще не существовала бы, если бы не его конфликт с Electronic Arts в начале 2000-х.

«Единственная причина, по которой существует Call of Duty, — это то, что EA тогда вели себя как придурки», — заявил Зампелла.

После разрыва с компанией он вместе с соратником Джейсоном Уэстом основал студию Infinity Ward в 2002 году. Именно там и родилась первая Call of Duty, которая позже превратилась в одну из самых прибыльных игровых серий в истории.

До этого Зампелла работал над Medal of Honor: Allied Assault и сотрудничал со Стивеном Спилбергом. После ухода из EA студия Infinity Ward заключила контракт с Activision, которая поручила команде создать шутер, способный превзойти Medal of Honor. Результатом стал Call of Duty, навсегда изменивший жанр военных FPS.

Интересно, что спустя годы Зампелла вновь вернулся в EA, где возглавил работу над Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends и теперь руководит развитием серии Battlefield. Новый Battlefield 6 уже стал одним из крупнейших релизов компании, собрав почти 750 тысяч одновременных игроков в день запуска.