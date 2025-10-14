ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty (2003) 29.10.2003
Экшен, Шутер, От первого лица
8.9 1 863 оценки

Руководитель Battlefield рассказал, что серия Call of Duty появилась из-за конфликта с EA

Руководитель франшизы Battlefield Винс Зампелла, ныне занимающий пост исполнительного вице-президента EA, в недавнем интервью изданию GQ сделал неожиданное признание. По словам разработчика, серия Call of Duty вообще не существовала бы, если бы не его конфликт с Electronic Arts в начале 2000-х.

«Единственная причина, по которой существует Call of Duty, — это то, что EA тогда вели себя как придурки», — заявил Зампелла.

После разрыва с компанией он вместе с соратником Джейсоном Уэстом основал студию Infinity Ward в 2002 году. Именно там и родилась первая Call of Duty, которая позже превратилась в одну из самых прибыльных игровых серий в истории.

До этого Зампелла работал над Medal of Honor: Allied Assault и сотрудничал со Стивеном Спилбергом. После ухода из EA студия Infinity Ward заключила контракт с Activision, которая поручила команде создать шутер, способный превзойти Medal of Honor. Результатом стал Call of Duty, навсегда изменивший жанр военных FPS.

Интересно, что спустя годы Зампелла вновь вернулся в EA, где возглавил работу над Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends и теперь руководит развитием серии Battlefield. Новый Battlefield 6 уже стал одним из крупнейших релизов компании, собрав почти 750 тысяч одновременных игроков в день запуска.

Юрий Пенкин

будем честны, первый call of duty получился слабее allied assault, а вот вторая часть не превзойдена до сих пор, хитяра на все времена

10
Владислав Якимов

Ты нечестен

4
Рикочико

Да ну. Первая часть тоже хороша.

1
Андрей Базымов

Медаль, но помноженная сама на себя ))))

SkyraX

medal of honor 1 ps1 и call of duty 2 2005 pc всегда в наших сердцах

5
K0t Felix

Не-а CoD 2005 казуальщина какая-то, с этим автохилом. А вот в первой части нужно было хилятся

2
Lvinomord

Полностью согласен.И для меня ещё MoH Frontline на PS2 - незабываемо!
https://www.youtube.com/shorts/osXtzfFntb4

Пользователь ВКонтакте

У некоторых просто память как у золотых рыбок. А так то это ещё тогда понято было // Александр Ковалёв

4
Zick211
EA тогда вели себя как придурки

Сейчас тоже ведут) Бф6 нет рус, но зато открыли официальный форум на русском языке для бф6. Просто гениально))

3
1988229

Забавно слышать от него критику про EA, когда сама же EA приютила их в 2010, после того, как Котик их пнул на мороз.