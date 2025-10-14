Руководитель Battlefield рассказал, что серия Call of Duty появилась из-за конфликта с EA

Руководитель франшизы Battlefield Винс Зампелла, ныне занимающий пост исполнительного вице-президента EA, в недавнем интервью изданию GQ сделал неожиданное признание. По словам разработчика, серия Call of Duty вообще не существовала бы, если бы не его конфликт с Electronic Arts в начале 2000-х.
«Единственная причина, по которой существует Call of Duty, — это то, что EA тогда вели себя как придурки», — заявил Зампелла.
После разрыва с компанией он вместе с соратником Джейсоном Уэстом основал студию Infinity Ward в 2002 году. Именно там и родилась первая Call of Duty, которая позже превратилась в одну из самых прибыльных игровых серий в истории.
До этого Зампелла работал над Medal of Honor: Allied Assault и сотрудничал со Стивеном Спилбергом. После ухода из EA студия Infinity Ward заключила контракт с Activision, которая поручила команде создать шутер, способный превзойти Medal of Honor. Результатом стал Call of Duty, навсегда изменивший жанр военных FPS.
Интересно, что спустя годы Зампелла вновь вернулся в EA, где возглавил работу над Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends и теперь руководит развитием серии Battlefield. Новый Battlefield 6 уже стал одним из крупнейших релизов компании, собрав почти 750 тысяч одновременных игроков в день запуска.
будем честны, первый call of duty получился слабее allied assault, а вот вторая часть не превзойдена до сих пор, хитяра на все времена
Ты нечестен
Да ну. Первая часть тоже хороша.
Медаль, но помноженная сама на себя ))))
medal of honor 1 ps1 и call of duty 2 2005 pc всегда в наших сердцах
Не-а CoD 2005 казуальщина какая-то, с этим автохилом. А вот в первой части нужно было хилятся
Полностью согласен.И для меня ещё MoH Frontline на PS2 - незабываемо!
https://www.youtube.com/shorts/osXtzfFntb4
У некоторых просто память как у золотых рыбок. А так то это ещё тогда понято было // Александр Ковалёв
Сейчас тоже ведут) Бф6 нет рус, но зато открыли официальный форум на русском языке для бф6. Просто гениально))
Забавно слышать от него критику про EA, когда сама же EA приютила их в 2010, после того, как Котик их пнул на мороз.