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Call of Duty (2003) 29.10.2003
Экшен, Шутер, От первого лица
9 1 686 оценок

Слух: Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2007 года могут добавить в Game Pass на PC уже сегодня

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователи обнаружили, что ряд классических частей франшизы Call of Duty были замечены в магазине MS Store.

Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2007-го года появились в магазине от Microsoft для PC. Судя по страницам, их релиз должен состояться уже сегодня. Возможно, что они сразу будут добавлены в каталог Game Pass.

Действие двух первых частей Call of Duty разворачивается во времена Второй мировой войны, в то время как Call of Duty: Modern Warfare происходит в современности.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Первые 3 шедевр для своего времени, перепрохожу иногда. 😁👍👍 // Алексей Евреинов

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Wolfenstein

спасибо фильке спенсеру ! вместо обещанных хитов можно сыграть в старье🤌 бызнес план просто на грани фантастики

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BEZERKERxz

добавили бы уже блек опсы и онлайн там как раз подскачет

0
Юрий Пенкин

а они не хотят сделать ремейки первых двух частей? это лучшие части как бы, или первую часть хотя бы выпустить на xbox по обратке и улучшить их со второй под некст ген

-2
Alex Spector

Заодно и третью ремейкнуть для всех платформ!

0
Юрий Пенкин Alex Spector

ты видимо в третью не играл раз такое говоришь, это мусор галимый, трешоделы из treyarch делали

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Бэтмен из Блавикена

Было бы шикарно. Ещё добавить туда кампании, которые были эксклюзивны для ПС2 и оригинального Хбокса

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BEZERKERxz Юрий Пенкин

трейарчи самая лучшая студия в активижин

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