Слух: Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2007 года могут добавить в Game Pass на PC уже сегодня

Как стало известно, пользователи обнаружили, что ряд классических частей франшизы Call of Duty были замечены в магазине MS Store.
Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2007-го года появились в магазине от Microsoft для PC. Судя по страницам, их релиз должен состояться уже сегодня. Возможно, что они сразу будут добавлены в каталог Game Pass.
Действие двух первых частей Call of Duty разворачивается во времена Второй мировой войны, в то время как Call of Duty: Modern Warfare происходит в современности.
Первые 3 шедевр для своего времени, перепрохожу иногда. 😁👍👍 // Алексей Евреинов
спасибо фильке спенсеру ! вместо обещанных хитов можно сыграть в старье🤌 бызнес план просто на грани фантастики
добавили бы уже блек опсы и онлайн там как раз подскачет
а они не хотят сделать ремейки первых двух частей? это лучшие части как бы, или первую часть хотя бы выпустить на xbox по обратке и улучшить их со второй под некст ген
Заодно и третью ремейкнуть для всех платформ!
ты видимо в третью не играл раз такое говоришь, это мусор галимый, трешоделы из treyarch делали
Было бы шикарно. Ещё добавить туда кампании, которые были эксклюзивны для ПС2 и оригинального Хбокса
трейарчи самая лучшая студия в активижин