Слух: Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2007 года могут добавить в Game Pass на PC уже сегодня

Как стало известно, пользователи обнаружили, что ряд классических частей франшизы Call of Duty были замечены в магазине MS Store.

Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2007-го года появились в магазине от Microsoft для PC. Судя по страницам, их релиз должен состояться уже сегодня. Возможно, что они сразу будут добавлены в каталог Game Pass.

Действие двух первых частей Call of Duty разворачивается во времена Второй мировой войны, в то время как Call of Duty: Modern Warfare происходит в современности.