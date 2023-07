Activision подтвердила, что Call of Duty 2023 станет продолжением Modern Warfare 2 ©

Благодаря многочисленным утечкам, произошедшим за последние месяцы, уже давно стало ясно, что игра Call of Duty этого года будет прямым продолжением прошлогодней Call of Duty: Modern Warfare 2, получившим соответствующее название Call of Duty: Modern Warfare 3. Теперь, похоже, Activision решила сделать это официально.

В недавнем твите, опубликованном на официальном аккаунте Call of Duty, Activision сообщила, что операторы, оружие и комплекты, выпущенные для Modern Warfare 2, будут перенесены и в игру этого года, тем самым подтвердив, что игра является новой частью линейки Modern Warfare.

Вскоре после этого в Twitter появился журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier), который подтвердил предыдущие утечки о том, что игра изначально планировалась как DLC второго года для Modern Warfare 2, а затем была преобразована в полноценный премиум-релиз, и что ее разработкой занимается в основном Sledgehammer Games, а поддержку разработчикам оказывают Infinity Ward, Raven Software и "другие". По словам Шрайера, "некоторые" карты из Modern Warfare 2 также будут перенесены.

Кроме того, DMCA-страйки, нанесенные Activision на контент, связанный с недавними утечками информации об игре этого года, похоже, подтверждают, что она действительно будет называться Modern Warfare 3.

Что касается того, когда будет представлена Call of Duty: Modern Warfare 3, то, по некоторым данным, официальный анонс намечен на август, а сама игра выйдет в ноябре. Недавно шутер также был показан за закрытыми дверями звездам NBA.