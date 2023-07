Инсайд: предзаказы Call of Duty: Modern Warfare III откроются уже в августе ©

В сети продолжают активно распространяться слухи о следующей части Call of Duty. Согласно последней информации, нас ждет шутер с подзаголовком Call of Duty: Modern Warfare III, который станет прямым продолжением Call of Duty: Modern Warfare 2022 года. Сегодня было получено новое подтверждение о существовании этой игры от надежного инсайдера, который также раскрыл дату открытия предзаказов новой Call of Duty.

Информацией о новой Call of Duty поделился автор утечек под ником geronimo_73_, который ранее успешно раскрывал планы PlayStation и другие анонсы. Согласно его данным, разработчики Treyarch уже находятся на финальной стадии и практически завершают этап полировку шутера. Тем временем издатель серии, компания Activision, связывается с журналистами и блогерами, подготовляя почву для скорого анонса Call of Duty: Modern Warfare III.

Как отмечает инсайдер, он ожидает первые тизеры новой Call of Duty в течении этого месяца. Создатели могут дразнить игроков короткими роликами, картинками или другими способами. Полноценная презентация шутера запланирована на 1 августа, в этот же день будут открыты предзаказы на Call of Duty: Modern Warfare III для всех платформ.

Бета-тестирования игры на PS4/PS5 пройдет с 6 по 10 октября 2023 года. Публичная бета для всех платформ будет доступна 12-16 октября. Релиз Call of Duty: Modern Warfare III должен состояться 10 ноября с ранним доступом к сюжетной кампании.