Киберспортсмены разрабатывают собственные скины оперативников для новой Call of Duty ©

Серия шутеров Call of Duty уже долго время пытается интегрироваться в киберспортивную арену, проводя крупные турниры и всячески поощряя профессиональных игроков. Как стало известно, в новой части игры интеграция с миром киберспорта станет еще теснее. Командам с профисиональными игроками разрешат создавать собственные скины для оперативников и оружия — они занимаются этим уже прямо сейчас.

Как сообщает издание Dexerto, специализирующиеся на киберспорте, компания Activision привлекла множество профессиональных команд к созданию скинов и прочей косметики для следующей части Call of Duty. Данную информацию можно воспринимать, как первое полноценное подтверждение релиза следующей части шутера уже в этом году.

Работу над скинами для новой Call of Duty также подтверждает киберспортсмен под ником OpTic Aaron, однако он выступил с сильной критикой в сторону Activision. По его словам, компания вносит сильные ограничения в творческий процесс команд. Создание косметических предметов сильно ограничено политикой студии и техническими возможностями шутера, детали которых не сообщаются.

По слухам, новая игра в серии выйдет с подзаголовком Call of Duty: Modern Warfare 3 и она станет прямым продолжением Modern Warfare 2.