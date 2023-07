По словам инсайдера, Call of Duty: Modern Warfare 2023 года разочарует многих геймеров ©

Activision очень долго откладывала анонс Call of Duty 2023, но по неофициальным данным, разработчики уже разрабатывают Call of Duty: Modern Warfare 3. По слухам, изначально игра должна была стать дополнением к прошлогодней Call of Duty: Modern Warfare II, но издатель передумал, и на рынок выйдет полноценная часть.

Многие поклонники серии надеялись, что Call of Duty этого года не пойдет по пути Call of Duty: Modern Warfare II, а предложит геймплей, больше напоминающий Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Фанаты верили, что студия оправдает их ожидания, прислушается к отзывам и адаптирует проект.

Если вы также принадлежали к этой части сообщества, то у нас не очень хорошие новости, потому что Call of Duty: Modern Warfare III, скорее всего, будет очень похожа на "MWII 2.0". Такую новость сообщил Alaix, один из известных информаторов, который, очевидно, находится в числе счастливчиков и уже успел ознакомиться с шутером. И судя по эмодзи в сообщении в Твиттер, ему очень не понравилось увиденное.

Вполне возможно, что мы получим "больше того же самого", что может стать проблемой для поклонников жанра, которые не могут причислить Call of Duty: Modern Warfare II к успешным частям. В то же время следует сказать, что обстоятельства намекали на столь неблагоприятный финал - изначально предполагалось, что в этом году выйдет просто большое дополнение.