По словам инсайдера, Call of Duty: Modern Warfare 2023 года разочарует многих геймеров

Activision очень долго откладывала анонс Call of Duty 2023, но по неофициальным данным, разработчики уже разрабатывают Call of Duty: Modern Warfare 3. По слухам, изначально игра должна была стать дополнением к прошлогодней Call of Duty: Modern Warfare II, но издатель передумал, и на рынок выйдет полноценная часть.
Многие поклонники серии надеялись, что Call of Duty этого года не пойдет по пути Call of Duty: Modern Warfare II, а предложит геймплей, больше напоминающий Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Фанаты верили, что студия оправдает их ожидания, прислушается к отзывам и адаптирует проект.
Если вы также принадлежали к этой части сообщества, то у нас не очень хорошие новости, потому что Call of Duty: Modern Warfare III, скорее всего, будет очень похожа на "MWII 2.0". Такую новость сообщил Alaix, один из известных информаторов, который, очевидно, находится в числе счастливчиков и уже успел ознакомиться с шутером. И судя по эмодзи в сообщении в Твиттер, ему очень не понравилось увиденное.
Вполне возможно, что мы получим "больше того же самого", что может стать проблемой для поклонников жанра, которые не могут причислить Call of Duty: Modern Warfare II к успешным частям. В то же время следует сказать, что обстоятельства намекали на столь неблагоприятный финал - изначально предполагалось, что в этом году выйдет просто большое дополнение.
уже 10 лет каждая колда разочаровывает многих геймеров, но другие всё равно скупают раз за разом
Сюжет никогда не был сильной стороный шутанчиков, а особенно колды. Но опрометчиво заявлять, что mw 2019 была плохой. Как онлайновый шутер и тем более королевская битва - это был лучший проект, который давал возможность реально экшн-шутера, а не тактического 40 минутного лутания и переход в лобби, после 1.5 минутного файта (в лучшем случае).
Это разочарование началось после оригинальной MW2