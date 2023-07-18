Представление COD Modern Warfare 3 скоро состоится в Warzone 2 ©

Как вы уже хорошо знаете, Activision сообщила, что название следующей Call of Duty будет Modern Warfare 3. Через несколько часов после анонса компания также рассказала о том, как будет показан первый трейлер.

Согласно тому, что было объявлено через официальные социальные каналы шутера, анонс состоится в виде ограниченного по времени события в рамках Call of Duty Warzone 2.0, бесплатной королевской битвы, доступной на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Battle.net). Что касается временного окна, в котором будет проходить мероприятие, было подтверждено, что нам придется ждать 5-го сезона: поэтому кажется, что инсайдеры были правы, и мы увидим анонс в первой половине августа.

Только что начался 4-й сезон Furiosa, в котором были представлены скины The Boys, а до 5-го сезона еще несколько недель, и он должен стать предпоследним перед выпуском новой главы.