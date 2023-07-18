Call of Duty (2023) 2023 г.
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Просочившиеся изображения Modern Warfare 3 демонстрируют снаряжение, оружие, дальность стрельбы и многое другое

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monk70
Новости

Хотя Activision ничего не объявляла о Call of Duty 2023, появились сообщения о том, что Call of Duty в этом году будет не чем иным, как ремейком Modern Warfare 3. Похоже, так и есть на самом деле, поскольку просочившиеся изображения Modern Warfare 3 попали в сеть, что дает нам ранний взгляд на некоторые виды оружия в игре и даже на новую механику.

На изображениях показаны некоторые виды оружия, полигон и даже новый тип снаряжения, которое, как говорят, заменяет систему перков (хотя действует так же).

Согласно BobNetworkUK, который ранее слил достоверную информацию о Call of Duty, оружие и даже оперативники из Modern Warfare 2 будут перенесены в Modern Warfare 3. Это означает, что чертежи и любые пакеты оперативников, приобретенные игроками в Modern Warfare 2, будут доступны в итерации этого года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mandalordek

Все лишь копии... копии... копий...

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Wing42

О, снова консольный гoвноинтерфейс, названия пушек, извлечённые из-под ногтей грязных рук боби ротика и безвкусица в плане моделей бойцов.

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SpacePRedator014

О, я так понимаю 3-ая будет снова про злодеев русских, но как всегда арсенал российский будет скудный, помню ещё в оригинальном Modern Warfare это раздражало. Кадровые военные мало чего, не очень походили на российскую армию, так ещё и бегали со Страйкерами, P90, MTAR, РПД (который по моему у нас уже давно не используется в силу того что заменён на РПК) и AUG что вообще смешно, даже в недавней Modern Warfare (2019) всё равно подобное встречается и тут видимо будет, дамс...

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