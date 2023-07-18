Просочившиеся изображения Modern Warfare 3 демонстрируют снаряжение, оружие, дальность стрельбы и многое другое ©

Хотя Activision ничего не объявляла о Call of Duty 2023, появились сообщения о том, что Call of Duty в этом году будет не чем иным, как ремейком Modern Warfare 3. Похоже, так и есть на самом деле, поскольку просочившиеся изображения Modern Warfare 3 попали в сеть, что дает нам ранний взгляд на некоторые виды оружия в игре и даже на новую механику.

На изображениях показаны некоторые виды оружия, полигон и даже новый тип снаряжения, которое, как говорят, заменяет систему перков (хотя действует так же).

Согласно BobNetworkUK, который ранее слил достоверную информацию о Call of Duty, оружие и даже оперативники из Modern Warfare 2 будут перенесены в Modern Warfare 3. Это означает, что чертежи и любые пакеты оперативников, приобретенные игроками в Modern Warfare 2, будут доступны в итерации этого года.