Публичная демонстрация Modern Warfare 3 все ближе? Игрокам НБА уже показали игру

Фанатам, жаждущим информации о Call of Duty 2023, придется подождать еще немного, но если вы звезда НБА, вы можете получить информацию прямо сейчас. В выходные игроки, участвующие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, получили эксклюзивный взгляд на Call of Duty 2023, которая может быть полностью представлена в течение следующего месяца или около того.
Конечно, это не первый раз, когда подобное раскрытие происходит за закрытыми дверями. В социальных сетях несколько игроков поделились изображениями или видео из комнаты, где происходит раскрытие, но ничего не выдается, кроме самого типичного логотипа, который только можно себе представить.
В комнате, организованной игровым гигантом, также было несколько тестовых станций, но они позволили посетителям лишь поиграть в Call of Duty Warzone 2.0, а не увидеть новую главу игры своими глазами.
Прошлую пусть сперва починят до конца, до сих пор багов немеряно и не исправляют.
Мне кажется 2 игры подряд от бездарей из IW окончательно поставит крест на основной аудитории колды, они просто не доживут до части с вменяемым мультиплеером.
Modern Warfare (2019) был замечательным, в Modern Warfare 2 (2022) не играл. Да и сомневаюсь в новом MW3, но в ремастер старого сыграл бы.
А вот Modern Warfare 2 Campaign Remastered в Steam жду до сих пор. Даже не поленился спиратить на ПК пару лет назад, правда потом купил на Xbox. Жду возможности купить ПК-версию и снова с радостью перепройти.
Очень странно и тупо что они ее там все еще не выпустили.
Плюсую, учитывая то, что уже все остальные части выпустили. Видимо, для помоешного BNet хоть один "эксклюзив" оставили, а есть ещё BO 4, но он мало кому нужен