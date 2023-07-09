Публичная демонстрация Modern Warfare 3 все ближе? Игрокам НБА уже показали игру ©

Фанатам, жаждущим информации о Call of Duty 2023, придется подождать еще немного, но если вы звезда НБА, вы можете получить информацию прямо сейчас. В выходные игроки, участвующие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, получили эксклюзивный взгляд на Call of Duty 2023, которая может быть полностью представлена в течение следующего месяца или около того.

Конечно, это не первый раз, когда подобное раскрытие происходит за закрытыми дверями. В социальных сетях несколько игроков поделились изображениями или видео из комнаты, где происходит раскрытие, но ничего не выдается, кроме самого типичного логотипа, который только можно себе представить.

В комнате, организованной игровым гигантом, также было несколько тестовых станций, но они позволили посетителям лишь поиграть в Call of Duty Warzone 2.0, а не увидеть новую главу игры своими глазами.