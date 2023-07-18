Слух: в новой части Call of Duty появится режим "Война" из WWII

Студия Sledgehammer Games, занимающаяся разработкой Call of Duty: Modern Warfare 3, может добавить в игру некоторые детали из предыдущих тайтлов серии. Информацию об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон в материале для издания Insider Gaming.

Согласно кадрам из альфа-версии грядущего проекта, полученным одним из пользователей, новая Call of Duty предложит игрокам режим «Война» из части под заголовком WWII. Кроме того, в игру вернут классическую мини-карту и перк «Ниндзя». Как сообщается, навыки будут встроены в различные элементы экипировки.

Ранее Том Хендерсон заявил, что следующая часть серии Call of Duty может быть анонсирована в августе 2023 года. Релиз игры ожидается 1 ноября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.