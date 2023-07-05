Согласно инсайду, новая Call of Duty: Modern Warfare III будет анонсирована в этом месяце ©

Серия шутеров от первого лица Call of Duty всегда славилась завидной регулярностью релизов новых частей. Похоже, что в этом году издатель игры, компания Activision, не собирается рушить традиции франшизы и нас ждет скорый анонс. Несмотря на то, что новая Call of Duty пропустила главные игровые презентации раннего лета, следующая часть в серии будет анонсирована в течении этого месяца, уверяет надежный инсайдер.

На скорый анонс новой Call of Duty намекает проверенный источник Том Хендерсон, который очень редко ошибается в своих прогнозах. Согласно его данным, презентация следующей номерной части состоится уже в этом месяца или практически в первых числах августа. Автор утечек предупредил, что не стоит обманывать свои ожидания, Activision представит полноценную новую игру, которая продолжит исследовать конфликты в современном сеттинге. Новая игра будет называться Call of Duty: Modern Warfare III и выйдет до конца этого года.

Хендерсон считает, что студия может ещзе повременить с анонсом по разным причинам, однако окно тестирования нового шутера останется прежнем. Если верить инсайдеру, опробовать Call of Duty: Modern Warfare III бесплатно можно будет 12-16 октября на всех платформах. Релиз шутера должен состоится месяцем позже — 10 ноября.